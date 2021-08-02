صويلو: من السابق لأوانه توجيه الاتهام لحزب العمال الكردستاني بالتورط بالحرائق الاخيرة

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجنب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو توجيه اتهام صريح لحزب العمال الكردستاني بالتورط بإشعال حرائق الغابات التي تجتاح مناطق واسعة من البلاد.

وأكد صويلو ان من السابق لأوانه الحديث عن تورط حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في حرائق الغابات في البلاد، مشيرا الى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحرائق بعد ورود مئتين وسبعين طلبا حول ذلك.

وأضاف وزير الداخلية التركي ان الجهات المعنية تدرس جميع الاحتمالات بما في ذلك التخريب والتقصير والإرهاب، لافتا الى ان حزب العمال المعارض لأنقرة شرع في التخريب الاقتصادي منذ نحو ثلاث سنوات، بما في ذلك إشعال النار في الغابات، لكن اتهامه بالحرائق الأخيرة يتطلب دراسة الموضوع بدقة.

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