شرطة أربيل تطيح بعصابة تتحايل على المواطنين باستخدام الدولار الليبي

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة محافظة أربيل عن اعتقالها عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص متهمين بالتحايل على المواطنين، بعرض الدولار الليبي عليهم والهرب بعد أخذ أموالهم.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل العقيد هوكر عزيز ان هذه المجموعة هي الرابعة التي يتم القبض عليها في كردستان وثاني عصابة تطيح بها شرطة المحافظة خلال أسبوع واحد، مبينا ان تلك العصابات تحاول ايهام المواطنين ببيعهم ما يسمى الدولار الليبي، الذي يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بانه يباع بأسعار زهيدة مقارنة بالسعر الحقيقي للدولار.

وأضاف عزيز ان افراد المجموعة الذين تم اعتقالهم اعترفوا بأخذ ثلاثين ألف دولار أميركي مع سيارتين، تعود لمواطنين، قبل أن يقوموا بعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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