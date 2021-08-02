الرئيس الافغاني: التدهور الأمني الحالي سببه القرار الأميركي المفاجئ بالانسحاب

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد الرئيس الأفغاني أشرف غني الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية سببا في تدهور الوضع الأمني في بلاده.

وأكد غني ان سبب الوضع الذي تعاني منه أفغانستان حاليا هو أن القرار الاميركي اتُّخذ بشكل مفاجئ، على الرغم من تحذيره الأميركيين من أن الانسحاب ستكون له عواقب.

ويأتي تصريح الرئيس الافغاني بالتزامن مع دخول القوات الحكومية في معارك لمنع سقوط أول مدينة رئيسة في أيدي حركة طالبان بعد هجمات شنها المتمرّدون على مراكز حضرية في إطار تصعيد كبير، وبعد ان هاجم عناصر طالبان عواصم ثلاث ولايات على الأقل هي لشكر كاه وقندهار وهرات.

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