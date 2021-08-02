الدفاع المدني تخمد حريق بناية تجارية في منطقة المنصور وسط بغداد

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع وسط بغداد.

وقال إعلام الدفاع المدني في بيان حصلت ( بغداد اليوم) على نسخة منه ان "فرقها تمكنت وبإشراف ميداني من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان من السيطرة على حادث حريق اندلع في الطابق الثامن داخل بناية تجارية متخذة كمحلات تجارية لبيع مواد ومستحضرات التجميل ومراكز تجميل ايضا في منطقة المنصور قرب تقاطع الرواد وسط بغداد".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل تعجيل السيطرة على الحادث وانقاذ من كان فيها من العمال والمواطنين"، مبينا انها "تمكنت أيضا من خلالها انقاذ عدد من المواطنين و 5 عمال بنغال الجنسية وباشرت فرق اسعاف الدفاع المدني بتقديم خدمات من انعاش رئوي للمصابين نتيجة استنشاق نواتج الحريق بالتزامن مع إيقاف توسع الحريق ومنع امتداد النيران إلى طوابق البناية والابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية" .

وطلب الدفاع المدني "استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر بعد فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية" .

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