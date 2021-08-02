ملك الأردن يؤكد الوقوف مع العراق وشعبه في الحفاظ على وحدته وتعزيز إستقراره

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الاثنين، الوقوف مع ⁧العراق⁩ الشقيق وشعبه في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحلبوسي التقى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، وجرى خلال اللقاء، …

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