القبض على ٥ مطلوبين للقضاء ومصادرة اسلحة وضبط مواد مخدرة في البصرة

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الامنية القبض على ٥ مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة وصادرت اسلحة متنوعة وضبطت مواد مخدرة في البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقت / نينا / نسخة منه " القت قوات من اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة القبض على ٥ مطلوبين للقضاء أحدهم وفق المادة ٤٠٦ واثنين آخرين تجارة المواد المخدرة .واضاف البيان :صادرت القوة الأمنية أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ومواد مخدرة وأدوات تعاطي بالإضافة إلى دراجات نارية وعجلات مظللة لاتحمل لوحات مرورية ./ انتهى

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