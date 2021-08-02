النقل: اكثر من 800 حاوية متخلفة في موانئ العراق للعام الحالي

2021/08/02 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت وزارة النقل ، استمرارها باحصاء الحاويات المتخلفة في ميناء ام قصر الشمالي، للقطاعين الحكومي والخاص، واشعار اصحابها لتسلمها او مصادرتها بالتنسيق مع الجهات الساندة لغرض معالجتها.وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي ، ان " ملاكات التفريغ والشحن في الميناء احصت نحو 845 حاوية في الميناء خلال فترة العام الحالي 2021 منها نحو 652 حاوية للقطاع الخاص ".واضاف ، ان " مجموعها في الميناء منذ 2004 لغاية العام الحالي بلغت نحو 2483 حاوية ، وتم معالجة العديد منها بالتنسيق مع الجهات الساندة ، وتمكين الساحات لخزن البضاعة القادمة وانسيابية عمل المناولة في الموانئ "./انتهى5

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