استفتاء جديد من السيد السيستاني بشأن أسعار الأدوية ومخالفة التعليمات القانونية

2021/08/02 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على استفتاء جديد للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني بشأن "أسعار الأدوية" ومخالفة القواعد والتعليمات القانونية.

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