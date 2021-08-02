2021/08/02 | 19:07 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 2 أغسطس 2021 | 06:57 مساءً

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العمليات المشتركة: القوة الجوية بحاجة الى طائرات جديدة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، حاجة القوة الجوية إلى طائرات جديدة لتطوير قدراتها القتالية، فيما أشارت إلى استراتيجية وجهد استخباري لملاحقة المتورطين بحادثة يثرب.

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