2021/08/02 | 19:09 - المصدر: آي كيو نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ناشيونال إنترست": آلية تدمير جيش العراق في التسعينيات غيرت الرؤى للحرب وساحات المعارك -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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