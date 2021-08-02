وعادت بعض آثارنا الينا

2021/08/02 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

لا اكتم سرا اذا قلت بانني خصصت وقتا ليس

بالقليل لمتابعة انباء استعادة الوفد

الحكومي الرسمي العراقي المفاوض في

الولايات المتحدة الامريكية نحو 17 الف

قطعة اثرية عراقية مهربة والم

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