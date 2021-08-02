بعد تهديدات أمريكية وبريطانية.. إيران تتوعد برد

2021/08/02 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم

الاثنين، أن إيران سترد بـ"قوة وحزم" على

اي مغامرة محتملة، وذلك بعد تهديدات

أمريكية وبريطانية على خلفية استهداف

ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل

سلطنة عُمان.

وأ

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