امانة بغداد: اجراءات مشددة تنتظر المخازن والمعامل المخالفة

2021/08/02 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن اتخاذها اجراءات مشددة لمنع تشييد المخازن والمعامل والفعاليات المخالفة للسلامة العامة.

وقالت الأمانة في بيان صحفي، إن “امين بغداد المعمار علاء معن وجه بكتاب رسمي ومنذ شهر آيار الماضي جميع الدوائر والاقسام البلدية باجراء جرد للمخازن والمعامل غير النظامية وجميع الفعاليات المخالفة للسلامة العامة لاسيما التي تشيد فوق اسطح البيانات والتي عادة ماتكون اضافة غير نظامية (جينكو – سندويج بنل)”.

وشدد الأمين، على الدوائر “بضرورة تقديم انذارات للمخالفين لازالتها خلال مدة (١٠) ايام بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية واتخاذ الاجراءات القانونية وتوجيه العقوبات المشددة بحق الموظفين المتقاعسين عن تنفيذ هذا التوجيه”.

ووجه أمين بغداد، “بضرورة التنسيق مع مديرية الدفاع المدني للحفاظ على السلامة العامة داخل المدن و ازالة جميع المخالفات غير النظامية لاسيما التي يتم تشييدها دون الرجوع لامانة بغداد”.

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