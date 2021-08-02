2021/08/02 | 19:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: القوة الجوية العراقية بحاجة الى طائرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/02 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: القوة الجوية العراقية بحاجة الى طائرات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: القوة الجوية العراقية بحاجة الى طائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).