السيستاني يفتي بشأن اسعار الادوية (وثيقة)

2021/08/02 | 19:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، الاثنين، انه لا يحل اي اتفاق يكون باعثا على ظلم الطبيب للمريض.

وقال السيستاني في استفتاء بشأن "أسعار الأدوية" ومخالفة القواعد والتعليمات القانونية، اليوم (2 اب 2021)، انه "لا يحل أي اتفاق يكون باعثا على ظلم الطبيب للمريض بنحو من الأنحاء، كما لا ترخيص في مخالفة القواعد والتعليمات القانونية ذات العلاقة، والله الهادي".

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