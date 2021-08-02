مستقبل التديّن في العالم العربي

2021/08/02 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واضح- اليوم- أن وعود الإسلام السياسي تبخّرت، بل وعادت بأسوأ من المتوقّع/ من الفشل في كثير من الأحيان.لا يهم: هل فشلت، كما هو واقع الحال، أم أُفْشِلت، كما تدّعي، ويَدّعي أنصارُها

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