2021/08/02 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت السفارة اليابانية في العراق، اليوم الاثنين، عن الإسهام بمشروع الامم المتحدة الخاص بدعم وتمويل بناء القدرات لكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بمليوني دولار.وذكرت السفارة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة اليابانية تساهم بدعم الانتخابات العراقية بمليوني دولار المركز الخبري الوطني.

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