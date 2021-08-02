2021/08/02 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تمنع تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تمنع تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تمنع تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).