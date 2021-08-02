غدا حفل تسليم الاثار العراقية المستردة في وزارة الخارجية

2021/08/02 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تقيم وزارة الخارجيّة ، صباح يوم غد الثلاثاء ، حفل تسليم الاثار المستردة، بجهود وزارة الخارجية وسفارة جمهورية العراق في واشنطن بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى وزارة الثقافة والاثار ، بحضور وزيري الخارجيَّة فؤاد حسين، والثقافة حسن ناظم./انتهى5

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