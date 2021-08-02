2021/08/02 | 19:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا.. اتحاد الشغل التونسي يبحث خريطة طريق سيقترحها على الرئيس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/02 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. اتحاد الشغل التونسي يبحث خريطة طريق سيقترحها على الرئيس) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. اتحاد الشغل التونسي يبحث خريطة طريق سيقترحها على الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).