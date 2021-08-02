بالوثيقة.. اليابان تمنح العراق مليوني دولار دعماً للانتخابات المقبلة

2021/08/02 | 19:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتخابات هي أكثر مناسبة أساسية لترجمة إرادة الشعب العراقي وتطلعاته إلى سياسة وطنية.

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