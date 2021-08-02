جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية في عمق الصحراء العراقية (فيديو)

2021/08/02 | 19:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، عملية في عمق الصحراء العراقية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهر مقطع مصور، حصل عليه "ناس"، (2 آب 2021)، تفاصيل العملية العسكرية التي تم تنفيذها من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في عمق صحراء العراق، حيث تم تفجير كدس من الاسلحة بالاستعانة بالجهد الهندسي".

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