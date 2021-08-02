2021/08/02 | 19:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاثنين، عن القاء القبض عل متهمين بحيازة المواد المخدرة في البصرة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة ٣٢ مخدرات”.واضافت ان “قوة …

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