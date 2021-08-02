امانة بغداد تعلن اتخاذ اجراءات مشددة بحق المخازن والمعامل المخالفة

2021/08/02 | 19:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن اتخاذها اجراءات مشددة لمنع تشييد المخازن والمعامل والفعاليات المخالفة للسلامة العامة.وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “امين بغداد المعمار علاء معن وجه بكتاب رسمي ومنذ شهر آيار الماضي جميع الدوائر والاقسام البلدية باجراء جرد للمخازن والمعامل غير النظامية وجميع الفعاليات المخالفة …

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