جونسون: يجب ان تواجه إيران عواقب هجومها على الناقلة الاسرائيلية

2021/08/02 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إيران يجب أن تواجه عواقب استهدافها ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة السواحل العمانية.

وقال جونسون ان على طهران أن يواجهوا عواقب الهجوم الذي وصفه بالشائن وغير المقبول على الناقلة والذي أدى الى مقتل مواطن بريطاني، مضيفا ان من الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم.

وجاء موقف رئيس الوزراء البريطاني عقب يوم واحد من اتهامات مماثلة وجهها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لإيران حول مسؤوليتها عن الهجوم والذي قال ان الأخيرة نفذته بطائرات مسيرة.

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