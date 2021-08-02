كركوك.. بعمليتين منفصلتين القبض على عناصر من داعش

2021/08/02 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين من عناصر داعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم شؤون السيطرات شرعت بالقاء القبض على ارهابيين اثنين اثناء محاولتهما العبور عبر السيطرات".واضافت ان "مفارز الشرطة في المحافظة تمكنت من نصب كمين محكم لأحد المطلوبين وفق المادة ٤ أرهاب بناءً على معلومات استخبارية، والقبض عليه وتبين انه ناقل للاشخاص والاسلحة لعصابات داعش الارهابي".

واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين اصوليا".

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