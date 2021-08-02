2021/08/02 | 19:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، فيما أشارت إلى أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء.وقال مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير لوكالة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدرس خياراً يطبق لأسبوعين لقطع سلسلة انتشار "كورونا") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدرس خياراً يطبق لأسبوعين لقطع سلسلة انتشار "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).