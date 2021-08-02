فيديوجرافيك.. 7 مزايا لحاملي الإقامة الذهبية في الإمارات



فيديوجرافيك.. 7 مزايا لحاملي الإقامة الذهبية في الإمارات
2021/08/02 | 19:38 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبوظبي - مباشر: يتمتع حامل الإقامة الذهبية في الإمارات بـ7 حقوق ومزايا، من بينها منح المستثمر من خارج الدولة تأشيرة متعددة السفرات لمدة 6 أشهر.

بجانب امتلاك مشاريع في مجال الاستثمارات العامة كالعقار والتجارة والصناعة.

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