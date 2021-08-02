2021/08/02 | 19:38 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبوظبي - مباشر: يتمتع حامل الإقامة الذهبية في الإمارات بـ7 حقوق ومزايا، من بينها منح المستثمر من خارج الدولة تأشيرة متعددة السفرات لمدة 6 أشهر.
بجانب امتلاك مشاريع في مجال الاستثمارات العامة كالعقار والتجارة والصناعة.
ترشيحات: فيديوجرافيك ..
…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديوجرافيك.. 7 مزايا لحاملي الإقامة الذهبية في الإمارات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بجانب امتلاك مشاريع في مجال الاستثمارات العامة كالعقار والتجارة والصناعة.
ترشيحات: فيديوجرافيك ..
…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديوجرافيك.. 7 مزايا لحاملي الإقامة الذهبية في الإمارات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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