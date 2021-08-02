رومانيا تهدد إيران بـ

2021/08/02 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت رومانيا السفير الإيراني لديها على خلفية الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط في بحر العرب ما أسفر عن مقتل روماني وبريطاني، وفق ما قالته وزارة الخارجية الرومانية الإثنين

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