الطاقة المتجددة في العراق

2021/08/02 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

للأهمية الكبرى نرى ضرورة التطرق

لموضوع الطاقة المتجددة وعدم إضاعة

الفرصة لنكون من الدول الرائدة

لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة والبحث

عن بدائل جديدة لتوليد الطاقة تجنبنا

الاعتماد على ا

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