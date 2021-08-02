2021/08/02 | 19:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب مخالفاتٍ قانونيَّةٍ.. النزاهة تمنع تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/02 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب مخالفاتٍ قانونيَّةٍ.. النزاهة تمنع تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب مخالفاتٍ قانونيَّةٍ.. النزاهة تمنع تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).