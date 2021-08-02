سياسي عراقي يتصدر ترند تويتر بعد حديثه عن 'الگحاب'

2021/08/02 | 19:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، الاثنين، ترند "تويتر" في العراق على خلفية حديثه عن شريحة من النساء.

وكتب الشيخ علي، تغريدة اليوم، (2 اب 2021) قال فيها: "مناوهيچ سأستمر في فضح الگحاب حتى يرتدعن!

ولچن برابيگ سيطرتن على الإعلام والسياسة، وسگتن حمير السياسة سوگ..

بينما الشريفات العفيفات المستورات الخريجات الكفوءات يجلسن في بيوتهن يتحسرن على لقمة.

ما هي كفاءاتكن يا برابيگ؟!

ملابسكن ب35 ألف دولار وسياراتكن ب100 ألف دولار!

گحاب".

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