2021/08/02 | 19:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقشت نائب الممثل الخاص للامن العام للامم المتحدة للعراق للشؤون السياسية والانتخابات انجيبيورج سولران جيشلادوتير، الاثنين، مع رئيس الهيئة العليا للأمن الانتخابي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير الشمري الاستعدادات الامنية للانتخابات القادمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للعمليات المشتركة، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آب 2021)، أن "انجيبيورج سولران جيشلادوتير نائب الممثل الخاص للامن العام للامم المتحدة للعراق للشؤون السياسية والانتخابات التقت بالفريق عبد الامير الشمري رئيس الهيئة العليا للامن الانتخابي ونائب قائد العمليات المشتركة".

وأضاف أن "الجانبين تحدثا عن الاستعدادات الامنية للانتخابات العامة في اكتوبر".

واكدت الممثل الخاص سولران غيشلادوتيري على "اهمية توفير بيئة انتخابية سلمية وامنة حيث يمكن لجميع الناخبين القيام بحملة بحرية ويمكن لجميع المواطنين التصويت بامان دون تمييز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تشدد على أهمية توفير بيئة انتخابية آمنة لاقتراع تشرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تشدد على أهمية توفير بيئة انتخابية آمنة لاقتراع تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).