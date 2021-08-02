2021/08/02 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهيار الوضع الأمني شبه محتم، لأن الرئيس ميقاتي، حتى ولو شكّل حكومة جديدة، لن يكون قادرا على قبول الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجدية التي تطالب بها الدول المانحة أو المؤسسات المالية الدولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنة كارثية بين انفجار بيروت وحريق القبيات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنة كارثية بين انفجار بيروت وحريق القبيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).