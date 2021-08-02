تفتقر لهذه الأمور.. تعليق جديد من الخدمات النيابية على مبادرة (داري) للسكن

2021/08/02 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية لم تضع خطة شاملة للمبادرة داري التي أعلنت عنها مؤخراً.

وقال عضو اللجنة عدي شعلان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة لم تراعي ظروف المواطنين في مبادارت الإسكان التي تطلقها من خلال المصارف او من خلال مبادرة (داري) التي اعلنت عنها مؤخراً"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع ينقصه الدراسة والتخطيط وكذلك التنسيق والترويج لجذب المستثمرين من الخارج".

وأضاف، أن "هنالك شركات ودولا وأجنبية لديها الخبرة والإستعداد للعمل في مثل هكذا مشاريع وإنجازها بتكلفة واطئة ووقت اسرع".

ودعا شعلان "الحكومة العراقية إلى الإستفادة من تجارب الدول في حل أزمة الإسكان، وعدم التفكير في استغلال المواطن في كل خدمة تقدم له"، لافتاً إلى "وجود عمليات استغلال يتعرض لها المواطن في مبادرات الإسكان التي تطلقها الحكومة عن طريق المصارف".

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