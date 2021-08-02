2021/08/02 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني القبض على (٣٩) متهماً بينهم بقضايا ارهاب في كربلاء.وذكرت في بيان : ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية شرعت بتنفيذ عملية أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة، شملت تدقيق بيانات النزلاء داخل الفنادق والمرافق السياحية.واضافت : أسفرت العملية عن إلقاء القبض على (٣٩ متهماً بينهم مطلوبون وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) و٤٠٦ القتل العمد ، فضلاً عن متهم محكوم (إعدام وهارب) وأخرين وفق مواد جنائية مختلفة.واوضح انه تم كشف شركتين سياحيتين وهميتين تمارسان العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط.واشارت الى انه : اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصولياً./انتهى3

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