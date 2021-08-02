مستشار رئيس الوزراء للامن الانتخابي: مطلقو العيارات النارية في المناسبات سيواجهون عقوبة شديدة وغرامة عالية

2021/08/02 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي مهند نعيم ان : مطلقي العيارات النارية في المناسبات سيواجهون عقوبة شديدة وغرامة عالية اضافة لمصادرة السلاح بموجب مشروع تعديل قانون الاسلحة .وقال : انجزنا مشروع تعديل قانون الاسلحة واقترحنا رفع عقوبة المتاجرة بالسلاح الى السجن المؤبد والاعدام .واضاف نعيم ان : مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب الحائز والحامل للسلاح بلا رخصة الى السجن وغرامات عالية جداً .واوضح ان : مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب بالحبس والغرامة العالية لمن يحمل السلاح في المظاهرات حتى وان كان مرخصاً ./انتهى9

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