أسر منهكة و

2021/08/02 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت سابق، أي قبل عام 2011، كان هناك ما يسمى بـ"الطبقة الوسطى" التي يعرف أصحابها بأنهم ليسوا فقراء أو أغنياء.أما اليوم فلم يعد لها أي وجود.

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