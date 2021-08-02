عاجل | ديفيد شينكر للتغيير: فوز ترمب كان سيزيد من الضغط على النظام الايراني

2021/08/02 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

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ديفيد شينكر للتغيير: فوز ترمب كان سيزيد من الضغط على النظام الايرانيديفيد شينكر للتغيير: الايرانيون ينفذون الهجمات ولا يعلنون مسؤوليتهم عنهاديفيد شينكر للتغيير: خامنئي يسعى لتقديم التنازلات للعودة للاتفاق النووي

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