أمريكا… نواب جمهوريون ينشرون نتائج التحقيق في أصل فيروس كورونا

2021/08/02 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق نواب جمهوريون من مجلس النواب الأمريكي في أسباب ظهور فيروس كورونا، وخلصوا إلى أنه نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية، وفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام غربية.وبحسب موقع “ذا […]

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