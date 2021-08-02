بسبب مخالفات قانونية.. منع تجهيز آلاف الأطنان من السمنت المدعوم في نينوى

2021/08/02 | 20:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة منعت صرف الكمية المتبقية البالغة (64,125) ألف طن بمبلغ (5,771,250,000) مليار دينار.

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