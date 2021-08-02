عاجل | ديفيد شينكر للتغيير: من المهم لإدارة بايدن ان تقف مع اصدقائها

2021/08/02 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ديفيد شينكر للتغيير: الادارة الاميركية توجه بوصلتها ضد روسيا والصين

ديفيد شينكر للتغيير: القوات الاميركية ستكون مستعدة للدفاع عن حلفائها

ديفيد شينكر للتغيير: من المهم لإدارة بايدن ان تقف مع اصدقائها

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