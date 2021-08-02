بعد ارتفاع الإصابات.. صحة كردستان: نحن أمام وضع خطير والالتزام معدوم

2021/08/02 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد مدير ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان خالص قادر، اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في الإقليم خطير للغاية.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المستشفيات ممتلئة بالمصابين، وليس لدينا أجهزة تنفس كافية بسبب تزايد الحالات وتسجيل إصابات مرتفعة بفايروس كورونا".

وأضاف أن "الالتزام مايزال دون المستوى ومعدوم في بعض المناطق والتجمعات البشرية مستمرة، وقد اقترحنا فرض حظرا جزئيا للتجول على الأقل، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي وأضرار الحظر على الطبقة الكادحة رفضت اللجنة العليا المقترح"، مطالبا بـ"تشديد الإجراءات وفرض عقوبات صارمة على من لايلتزم بالإجراءات الوقائية".

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