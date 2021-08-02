واشنطن تطالب 24 دبلوماسياً روسياً بمغادرة الولايات المتحدة

2021/08/02 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي سلمت السلطات الأمريكية للجانب الروسي قائمة من 24 دبلوماسيا روسيا يتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر المقبل، بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم، وفقا للسفير الروسي لدى واشنطن.وقال السفير الروسي أناطولي أنطونوف في تصريحات نقلته مجلة National Unterest تم نشرها على صفحة البعثة الروسية في “فيسبوك”: “تلقينا قائمة من 24 دبلوماسيا …

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