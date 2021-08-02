2021/08/02 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعادت جريمة وفاة الشاب هشام محمد، من سكنة محافظة البصرة، على يد القوات الأمنية في أحد السجون، ملف التعذيب إلى الواجهة، وهو ما أشعل غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة وإعادة تأهيل القوات الأمنية.ولقي الشاب هشام محمد (35 عاماً) مصرعه في ظروف غامضة، عندما كان …

ظهرت المقالة “ركلة الضابط” تفتح الملف العسير..



ما سر حوادث التعذيب في “مسالخ” الداخلية أولاً على النور نيوز.

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