2021/08/02 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة الكمارك دخول ٣ صهاريج اوكسجين من إيران .وذكرت في بيان ان : كمرك الشلامجة الحدودي سهل دخول (٣) صهاريج محملة اوكسجين طبي قادمة من جمهورية ايران الإسلامية لدائرة صحة البصرة لمواجهة جائحة كورونا./انتهى3

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