خبير اقتصادي لـ / نينا / : سعر الدولار .. قرار حكومي لايتغير بتغير واردات النفط

2021/08/02 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان : سعر الدولار ..قرار حكومي لايتغير بتغير واردات النفط .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : ارتفاع اسعار النفط وزيادة الايرادات لن يغير سعر الدولار .واضاف الشمري ان : ثبات سعر الدولار على رقم / 1500/ دينار..قرار حكومي وليس سعر السوق الحقيقي لذلك لايتغير بتغير واردات النفط.وشهدت اسعار النفط خاصة سعر نفط البصرة تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية متجاوزة 70 دولارا ما سيؤدي لسد عجز الموازنة ورفع مستوى القطاع الاقتصادي والمالي في البلاد./انتهى3

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