2021/08/02 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتعيين حملة الشهادات العليا يتوقف على أمر وحيد.وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح لوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن سبب توقف إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف المركز الخبري الوطني.

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