2021/08/02 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ديفيد شينكر للتغيير: ايران تستخدم اذرعها لبسط نفوذها في المنطقة.ديفيد شينكر للتغيير: السياسة الاميركية تستند الى دعم الشعب العراقي.

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