عاجل | ديفيد شينكر للتغيير: من غير الممكن سياسيا رفع العقوبات عن الحرس الثوري

2021/08/02 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

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ديفيد شينكر للتغيير: ادارة بايدن تواصل عقوباتها على شخصيات عراقية.ديفيد شينكر للتغيير: من غير الممكن سياسيا رفع العقوبات عن الحرس الثوري.ديفيد شينكر للتغيير: ايران دعمت قتل نصف مليون شخص في سوريا .

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